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Политолог Сергей Михеев: Литва очень маленькая и слабая страна, которая возомнила себя мировым игроком

19.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Поток нелегалов, которые стремятся в Европу (а сейчас идет новая волна в связи с ситуацией в Афганистане), – это итог европейской политики в Северной Африке, Южной Азии, на Ближнем Востоке. 

До нападения на Ирак, Ливию люди там жили спокойно и не думали бежать, плыть и спасться, преодолевая тысячи километров, в поисках лучшей доли. Их заставили это сделать. И, очевидно, не Минск это спровоцировал. И это, как следствие, не наша проблема.  И в этом вопросе Александр Лукашенко защищает интересы народа и страны именно тем, что не согласен превратить Беларусь в миграционный буфер. Тем более в условиях ввода Западом санкций. Российский политолог Сергей Михеев в эфире радиостанция «Вести FM. Москва» отметил скорость реакции белорусского президента на возникающие угрозы. И здесь с Лукашенко можно брать пример.  

Подробнее – в видеоинформации. 

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Теги: Минск
 
 
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Поток нелегалов, которые стремятся в Европу (а сейчас идет новая волна в связи с ситуацией в Афганистане), – это итог европейской политики в Северной Африке, Южной...
 
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