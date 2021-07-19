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Политолог Сергей Михеев: Литва очень маленькая и слабая страна, которая возомнила себя мировым игроком
Источник материала: ОНТ
Поток нелегалов, которые стремятся в Европу (а сейчас идет новая волна в связи с ситуацией в Афганистане), – это итог европейской политики в Северной Африке, Южной Азии, на Ближнем Востоке.
До нападения на Ирак, Ливию люди там жили спокойно и не думали бежать, плыть и спасться, преодолевая тысячи километров, в поисках лучшей доли. Их заставили это сделать. И, очевидно, не Минск это спровоцировал. И это, как следствие, не наша проблема. И в этом вопросе Александр Лукашенко защищает интересы народа и страны именно тем, что не согласен превратить Беларусь в миграционный буфер. Тем более в условиях ввода Западом санкций. Российский политолог Сергей Михеев в эфире радиостанция «Вести FM. Москва» отметил скорость реакции белорусского президента на возникающие угрозы. И здесь с Лукашенко можно брать пример.
Подробнее – в видеоинформации.
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Политолог Сергей Михеев: Литва очень маленькая и слабая страна, которая возомнила себя мировым игроком
Поток нелегалов, которые стремятся в Европу (а сейчас идет новая волна в связи с ситуацией в Афганистане), – это итог европейской политики в Северной Африке, Южной...
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