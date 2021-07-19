C 20 июля автомобильное топливо подорожает на 1 коп.

Источник материала: ОНТ

На 1 коп. с 20 июля подорожает топливо для автомобилей – бензин и дизельное, сообщается на сайте «Белнефтехима».

В соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо и на основании мониторинга цен на углеводородное сырье (средняя котировка за 1 – 16 июля составляет 76 долларов США за 1 баррель, рост с начала 2021 года составляет 39%) с 20 июля 2021 года изменяется предельный уровень розничных цен.

Цены за 1 л топлива будут такими: ДТ – 2,02 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,24 руб., АИ-95-К5-Евро – 2,02 руб., АИ-92-К5-Евро – 1,92 руб.

Рост цен с учетом произведенной корректировки с начала 2021 года составит 12%.

Фото: БЕЛТА

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