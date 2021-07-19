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Состояние парней, которые получили травмы от удара молнии в Стайках, улучшается
Источник материала: ОНТ
Состояние молодых парней, которые получили травмы от удара молнии в Стайках, улучшается. Напомним, в выходные
Все пациенты пришли в сознание. Им оказывается вся необходимая помощь. Медики пока не дают прогнозы по продолжительности лечения. Предстоит проверить на повреждения все внутренние органы пациентов.
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Состояние молодых парней, которые получили травмы от удара молнии в Стайках, улучшается. Напомним, в выходные компания молодых людей пряталась от непогоды под...
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