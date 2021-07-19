ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Состояние парней, которые получили травмы от удара молнии в Стайках, улучшается

19.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Состояние парней, которые получили травмы от удара молнии в Стайках, улучшается

Состояние молодых парней, которые получили травмы от удара молнии в Стайках, улучшается. Напомним, в выходные компания молодых людей пряталась от непогоды под деревом, в которое и попала молния. Девушка от полученных электротравм скончалась на месте, четверо молодых людей – в больнице. 

Игорь Шпилевский, заведующий ожоговым отделением  Городской клинической больницы скорой медицинской помощи: «На данный момент двое пострадавших переведены уже в ожоговое отделение, состояние их средней степени тяжести, один пациент остаётся в ожоговой реанимации, ещё один пострадавший находится в другом лечебном учреждении. Сегодня была выездная консультация, при стабилизации его состояния планируется перевод для дальнейшего лечения в ожоговое отделение. Пациент, которого планируется перевести, у него около 6% повреждения поверхности тела, а у других пациентов меньшее количество процентов».   

Все пациенты пришли в сознание.  Им оказывается вся необходимая помощьМедики пока не дают прогнозы по продолжительности лечения. Предстоит проверить на повреждения все внутренние органы пациентов. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состояние молодых парней, которые получили травмы от удара молнии в Стайках, улучшается. Напомним, в выходные компания молодых людей пряталась от непогоды под...
 
Новости дня
Новости разные
 
Воскресенский: Лукашенко может возглавить президиум ВНС. Если его народ попросит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by