Состояние парней, которые получили травмы от удара молнии в Стайках, улучшается

Источник материала: ОНТ

Состояние молодых парней, которые получили травмы от удара молнии в Стайках, улучшается. Напомним, в выходные компания молодых людей пряталась от непогоды под деревом, в которое и попала молния . Девушка от полученных электротравм скончалась на месте, четверо молодых людей – в больнице.

Игорь Шпилевский, заведующий ожоговым отделением Городской клинической больницы скорой медицинской помощи: «На данный момент двое пострадавших переведены уже в ожоговое отделение, состояние их средней степени тяжести, один пациент остаётся в ожоговой реанимации, ещё один пострадавший находится в другом лечебном учреждении. Сегодня была выездная консультация, при стабилизации его состояния планируется перевод для дальнейшего лечения в ожоговое отделение. Пациент, которого планируется перевести, у него около 6% повреждения поверхности тела, а у других пациентов меньшее количество процентов».

Все пациенты пришли в сознание. Им оказывается вся необходимая помощь. Медики пока не дают прогнозы по продолжительности лечения. Предстоит проверить на повреждения все внутренние органы пациентов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram