Парень сделал предложение девушке прямо посреди бейсбольного матча. Посмотрите на ее реакцию – такого никому не пожелаешь! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео, в котором парень предлагает подруге руку и сердце, опубликовал ridus.ru .

Парень из Массачусетса в США на выходных был с подругой на бейсбольном матче и прямо посреди игры решил сделать ей предложение. Он встал на колено и под аплодисменты толпы зрителей протянул девушке коробочку с кольцом. Однако реакция подруги стала для парня неожиданностью – сначала девушка растерялась, потом начала медленно отходить назад и качать головой, а затем просто сбежала.





Видео с неудавшимся предложением собрало сотни тысяч просмотров и комментариев: «Кажется, что это постановка. Разве могут нормальные люди так себя вести?», «Вот поэтому парням давно пора прекратить делать предложение на глазах у сотен людей», «Жалко парня. Но ему, конечно, стоило лучше думать над своими действиями», «Видимо, она была совсем к этому не готова», – писали пользователи Сети.

Фото: depositphotos.com

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