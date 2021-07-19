Угрозы, избиения и принуждения к даче показаний: как Литва выгоняет мигрантов в Беларусь

Источник материала: ОНТ

Три группы незаконных мигрантов, которые перешли границу из Литвы, обнаружили белорусские пограничники. Даже их удивили причины нарушения государственного рубежа, сообщается на сайте Госпогранкомитета Беларуси.

18 июля утром военнослужащие заставы «Геранены» Лидского погранотряда выявили признаки незаконного пересечения госграницы из Литвы в Беларусь. Белорусские пограничники в результате поисковых мероприятий задержали 14 граждан Ирака с документами, подтверждающими личность. На этом же участке на следующий день обнаружили еще 7 неизвестных – они представились гражданами Ирака, а в н.п. Клевица еще 5 человек – беременная женщина в шоковом состоянии (ей сразу же вызвали скорую помощь), два ребенка и двое мужчин.

Нарушители из второй группы мигрантов пояснили, что находились в лагере для беженцев в Литве. Со слов граждан Ирака, сотрудники Службы охраны государственной границы при МВД Литвы вызывали их на допрос и принуждали давать показания о подкупе белорусских пограничников за помощь в нарушении границы. Задержанным не давали еды и воды, били телескопической дубинкой – об этом свидетельствуют ссадины и кровоподтеки на различных частях тела иностранцев. Как рассказали иракцы, правоохранители сразу после допроса привезли их к госгранице и заставили уйти на территорию Беларуси под угрозой применения оружия.

Кроме того, один из задержанных третьей группы заявил, что все пятеро – граждане Ирака. На территории Литвы их остановили вооруженные люди в камуфлированной форме. Свои паспорта нарушители отдали им, но те документы проверять не стали, а порвали и выбросили их. Затем с применением физического насилия граждан Ирака выдворили с территории Литвы в Беларусь.

Здоровью беременной женщины сейчас ничего не угрожает.

Фото из архива ГПК

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