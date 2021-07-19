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«Не будут платить – отключим газ. И электричество». Политологи высказываются о работе украинских властей

19.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Не будут платить – отключим газ. И электричество тоже», – таковы, по мнению политологов, принципы работы нынешней украинской власти. Тарифы в Украине за последние несколько лет выросли в разы. 

А с 1 августа ожидается очередное подорожание. Этот шаг будет способствовать обеднению населения.

Подробнее – в видеоинформации

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«Не будут платить – отключим газ. И электричество тоже», – таковы, по мнению политологов, принципы работы нынешней украинской власти. Тарифы в Украине за последние...
 
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