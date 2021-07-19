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В Могилевской области до +29°C, а в остальных регионах прохладнее. Прогноз погоды на 20 июля

19.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Могилевской области до +29°C, а в остальных регионах прохладнее. Прогноз погоды на 20 июля

Период затяжной жары заканчивается, и природа сама включает кондиционер. В ближайшие дни температура немного понизится, а значит, будет тепло и комфортно. 

20 июля погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, которая сформирована в неустойчивой воздушной массе, поступающей с северо-запада Европы. Из-за этого в небе начнут вырастать грозовые облака.

В отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер северо-западный, ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ночи уже прохладнее. А к 8 утра на столбиках термометров от +17°C по западу до +21°C по востоку.  К середине дня в Могилевской области воздух еще успеет прогреться до +29°C. В остальных регионах прохладнее. В Гродненской области и вовсе не выше +24°C. К вечеру температура опустится лишь на пару градусов – до +23…+26°C.

До выходных погоду продолжат определять неустойчивые воздушные массы с Балтийского моря. А значит, будет также комфортно и по-летнему тепло: ночью – +11…+18°C, днем – +20…+27°C. Правда, с кратковременными дождями и грозами. А вот в выходные, начиная с юго-западных районов Беларуси, ветер вновь поменяет направление с северо-западного на южный. Температурный фон снова повысится, и днем по юго-западу воздух прогреется до +30°C. 

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Период затяжной жары заканчивается, и природа сама включает кондиционер. В ближайшие дни температура немного понизится, а значит, будет тепло и комфортно.  20 июля...
 
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