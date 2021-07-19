|
Ребенок в Бобруйске утонул в каркасном бассейне
Источник материала: ОНТ
В каркасном бассейне в Бобруйске утонул ребенок,
18 июля в каркасном бассейне во дворе частного дома утонула девочка 2019 года рождения. 2 года ей бы исполнилось в октябре.
В Климовичском районе около деревни Борисовичи в реке Сож 16 июля утонули отец и сын 16-ти лет.
С 12 по 18 июля в Могилевской области погибли на водоемах 13 человек (из них двое несовершеннолетних) при различных обстоятельствах.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В каркасном бассейне в Бобруйске утонул ребенок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя Могилевской областной организации ОСВОД Константина Иванова. 18 июля в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)