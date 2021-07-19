Ребенок в Бобруйске утонул в каркасном бассейне

Источник материала: ОНТ

В каркасном бассейне в Бобруйске утонул ребенок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя Могилевской областной организации ОСВОД Константина Иванова.

18 июля в каркасном бассейне во дворе частного дома утонула девочка 2019 года рождения. 2 года ей бы исполнилось в октябре.

В Климовичском районе около деревни Борисовичи в реке Сож 16 июля утонули отец и сын 16-ти лет.

С 12 по 18 июля в Могилевской области погибли на водоемах 13 человек (из них двое несовершеннолетних) при различных обстоятельствах.

Фото: БЕЛТА





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