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Ребенок в Бобруйске утонул в каркасном бассейне

19.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ребенок в Бобруйске утонул в каркасном бассейне

В каркасном бассейне в Бобруйске утонул ребенок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя Могилевской областной организации ОСВОД Константина Иванова.

18 июля в каркасном бассейне во дворе частного дома утонула девочка 2019 года рождения. 2 года ей бы исполнилось в октябре. 

В Климовичском районе около деревни Борисовичи в реке Сож 16 июля утонули отец и сын 16-ти лет.

С 12 по 18 июля в Могилевской области погибли на водоемах 13 человек (из них двое несовершеннолетних) при различных обстоятельствах.

Фото: БЕЛТА


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В каркасном бассейне в Бобруйске утонул ребенок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя Могилевской областной организации ОСВОД Константина Иванова. 18 июля в...
 
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