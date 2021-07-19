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Смертельное ДТП в Столинском районе: машина опрокинулась в мелиоративный канал, водитель и пассажир погибли

19.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Смертельное ДТП в Столинском районе: машина опрокинулась в мелиоративный канал, водитель и пассажир погибли

Двое мужчин в Столинском районе погибли в ДТП, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

18 июля ночью, по данным следствия, 31-летний мужчина за рулем Hyundai ехал по Р-6 Ивацевичи – Пинск – Столин. Водитель не справился с управлением примерно в 03:30, и машина опрокинулась в мелиоративный канал возле аг. Федоры Столинского района. От полученных травм водитель и 33-летний пассажир скончались на месте происшествия, 37-летний пассажир доставлен в больницу с телесными повреждениями.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Фото: СК Беларуси

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Двое мужчин в Столинском районе погибли в ДТП, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. 18 июля ночью, по данным следствия, 31-летний мужчина за рулем Hyundai...
 
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