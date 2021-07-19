|
Смертельное ДТП в Столинском районе: машина опрокинулась в мелиоративный канал, водитель и пассажир погибли
Источник материала: ОНТ
Двое мужчин в Столинском районе погибли в ДТП,
18 июля ночью, по данным следствия, 31-летний мужчина за рулем Hyundai ехал по Р-6 Ивацевичи – Пинск – Столин. Водитель не справился с управлением примерно в 03:30, и машина опрокинулась в мелиоративный канал возле аг. Федоры Столинского района. От полученных травм водитель и 33-летний пассажир скончались на месте происшествия, 37-летний пассажир доставлен в больницу с телесными повреждениями.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Фото: СК Беларуси
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смертельное ДТП в Столинском районе: машина опрокинулась в мелиоративный канал, водитель и пассажир погибли
Двое мужчин в Столинском районе погибли в ДТП, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. 18 июля ночью, по данным следствия, 31-летний мужчина за рулем Hyundai...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)