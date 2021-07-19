Арина Соболенко отправляется на Олимпиаду в Токио

Источник материала: ОНТ

Белорусские спортсмены продолжают отправляться в Токио, где в ближайшую пятницу стартуют XXXII летние Олимпийские игры. Вечером 19 июля в Японию вылетит лучшая белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Ее главная соперница, первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти уже в Токио. По мнению экспертов, именно Барти и Соболенко – главные претендентки на золотые медали Игр.

Австралийка может повторить достижение Штеффи Граф, Венус и Серены Уильямс – только этим теннисисткам удавалось выиграть в один год и «Уимблдон», и Олимпиаду. Конкуренцию Соболенко и Барти вполне может составить 2-я ракетка мира Наоми Осака из Японии. Олимпийский теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа. Всего за награды поспорят представители 46 стран.

ФОТО: WTA/Jimmie48

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