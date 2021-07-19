Сильный дождь прошел в Киеве: движение транспорта затруднено, две станции метро затоплены

Источник материала: ОНТ

Сильный дождь прошел в Киеве. Движение по дорогам затруднено. Две станции метро и вовсе затоплены.

Закрыты входы и выходы, на месте работают специалисты. Сколько времени понадобится на ликвидацию последствий стихии, не сообщается.

Известно, что, помимо потопа, шквалистый ветер повалил деревья и сорвал навесы на летних террасах.





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