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Сильный дождь прошел в Киеве: движение транспорта затруднено, две станции метро затоплены
Источник материала: ОНТ
Сильный дождь прошел в Киеве. Движение по дорогам затруднено. Две станции метро и вовсе затоплены.
Закрыты входы и выходы, на месте работают специалисты. Сколько времени понадобится на ликвидацию последствий стихии, не сообщается.
Известно, что, помимо потопа, шквалистый ветер повалил деревья и сорвал навесы на летних террасах.
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Сильный дождь прошел в Киеве. Движение по дорогам затруднено. Две станции метро и вовсе затоплены. Закрыты входы и выходы, на месте работают специалисты. Сколько...
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