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Умер народный артист Беларуси Андрей Мдивани. Знаменитому композитору было 83 года

19.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умер народный артист Беларуси Андрей Мдивани. Знаменитому композитору было 83 года

Не стало легенды белорусской музыки. Ушел из жизни народный артист нашей страны Андрей Мдивани. Знаменитому композитору было 83. 


Предположительно, он умер от инсульта. Точную причину установит экспертиза. Будущий композитор родился в Тбилиси. Вместе с семьей переехал в Минск. Здесь закончил консерваторию. За долгую творческую жизнь написал десятки произведений в разных жанрах – музыкальная комедия, опера, музыка к балетам и фильмам, вокально-инструментальные сочинения на слова белорусских классиков.

Самое известное произведение Мдивани – балет «Страсти (Рогнеда)». Лауреат многочисленных престижных премий работал в драмтеатрах Беларуси и России, преподавал. 

Соболезнование родным и близким композитора направил Глава государства. 

Похоронят народного артиста на Восточном кладбище Минска в среду, 21 июля. 

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Теги: Минск
 
 
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Не стало легенды белорусской музыки. Ушел из жизни народный артист нашей страны Андрей Мдивани. Знаменитому композитору было 83.  Предположительно, он умер от...
 
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