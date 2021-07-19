Лукашенко об упреках Литвы по поводу причастности Беларуси к нелегальной миграции: «Пусть начинают с себя»

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia ответил на упреки в адрес Беларуси по поводу причастности к нелегальной миграции, передает БЕЛТА.

Президент отметил наличие группировок преступного характера в Литве – их причастность к нелегальной миграции представляется очевидной.

По мнению Главы государства, в сложившейся ситуации с литовской стороны по меньшей мере странно от Беларуси требовать защиты от нелегальных мигрантов.

Белорусский лидер подчеркнул, что организация работы по пресечению на границе противоправных действий: нелегальной миграции, поставок оружия, наркотиков – требует значительных объемов финансирования.

Фото: БЕЛТА

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