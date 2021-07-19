|
Лукашенко об упреках Литвы по поводу причастности Беларуси к нелегальной миграции: «Пусть начинают с себя»
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia ответил на упреки в адрес Беларуси по поводу причастности к нелегальной миграции,
Президент отметил наличие группировок преступного характера в Литве – их причастность к нелегальной миграции представляется очевидной.
По мнению Главы государства, в сложившейся ситуации с литовской стороны по меньшей мере странно от Беларуси требовать защиты от нелегальных мигрантов.
Белорусский лидер подчеркнул, что организация работы по пресечению на границе противоправных действий: нелегальной миграции, поставок оружия, наркотиков – требует значительных объемов финансирования.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко об упреках Литвы по поводу причастности Беларуси к нелегальной миграции: «Пусть начинают с себя»
Александр Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia ответил на упреки в адрес Беларуси по поводу причастности к нелегальной миграции, передает БЕЛТА. Президент...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)