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«Белнефтехим» объявил о 22-м в этом году подорожании автомобильного топлива на копейку

19.07.2021 19:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Госконцерн «Белнефтехим» объявил о 22-м в этом году подорожании автомобильного топлива на 1 копейку.

«Белнефтехим» объявил о 22-м в этом году подорожании автомобильного топлива на копейку
Источник: belorusneft.by

Мотивировка: «На основании мониторинга цен на углеводородное сырье (средняя котировка за 1—16 июля составляет 76 долларов США за 1 баррель, рост с начала 2021 года составляет 39%) и в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен».

С 20 июля цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,92 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 2,02, АИ-98-К5-Евро — 2,24, дизтоплива — 2,02.

До этого цены повышались 20 и 27 января, 16 и 23 февраля, 2, 10, 16 и 30 марта, 6, 13, 20 и 27 апреля, 4 и 13 мая, 2, 8, 15, 24 и 29 июня, а также 6 и 13 июля.

По подсчетам БелаПАН, с начала года стоимость бензина АИ-98-К5-Евро возросла на 10,89%, АИ-95-К5-Евро и дизтоплива — на 12,22%, АИ-92-К5-Евро — на 12,94%. «Белнефтехим» округленно сообщает о росте цен на 12%.

 
 
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Госконцерн «Белнефтехим» объявил о 22-м в этом году подорожании автомобильного топлива на 1 копейку.
 
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