Александр Панайотов: мне бы не очень хотелось, чтобы «Славянский базар» связывали с политикой

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» уже на протяжении 30 лет объединяет братские народы. Витебск окунулся в атмосферу незабываемого праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Александр Панайотов, певец:

Мне бы не очень хотелось, чтобы этот фестиваль кто-то либо когда-нибудь связывал с политикой. Потому что дяди там взрослые ссорятся, мирятся, а артисты должны выступать, артисты должны дружить.





Читайте также:

Димаш Кудайберген о «Славянском базаре»: фестиваль, на котором стираются всякие границы

«Ощущение, что я приехал в Бразилию на карнавал». Вот что сказал Сергей Пенкин о «Славянском базаре-2021»

Группа «Корни»: каждый человек, который выходит на сцену «Славянского базара», ощущает какой-то трепет