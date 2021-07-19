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Александр Панайотов: мне бы не очень хотелось, чтобы «Славянский базар» связывали с политикой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» уже на протяжении 30 лет объединяет братские народы. Витебск окунулся в атмосферу незабываемого праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Панайотов, певец:
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Новости Беларуси. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» уже на протяжении 30 лет объединяет братские народы. Витебск окунулся в атмосферу...
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