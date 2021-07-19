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«Ощущение, что я приехал в Бразилию на карнавал». Вот что сказал Сергей Пенкин о «Славянском базаре – 2021»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Лишь жюри на «Славянском базаре – 2021» не было подвержено эмоциям. Они улавливали каждую ноту, каждый взгляд, каждое движение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Пенкин, певец, музыкант, композитор:
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«Ощущение, что я приехал в Бразилию на карнавал». Вот что сказал Сергей Пенкин о «Славянском базаре – 2021»
Новости Беларуси. Лишь жюри на «Славянском базаре – 2021» не было подвержено эмоциям. Они улавливали каждую ноту, каждый взгляд, каждое движение, сообщили в...
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