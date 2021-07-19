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Димаш Кудайберген о «Славянском базаре»: фестиваль, на котором стираются всякие границы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Казахскую звезду витебская публика встречала громко, ярко и энергично. Поклонники задарили его цветами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Димаш Кудайберген, певец, композитор, заслуженный деятель Казахстана:
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Новости Беларуси. Казахскую звезду витебская публика встречала громко, ярко и энергично. Поклонники задарили его цветами, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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