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И снова на одну копейку. 20 июля дорожает топливо
19.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Это третье подорожание с начала месяца.
С 20 июля в Беларуси подорожает топливо,
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 92 копейки, АИ-95-К5-Евро – 2 рубля 2 копейки, АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 24 копейки, ДТ – 2 рубля 2 копейки.
В концерне сообщают, что с учетом произведенной корректировки рост цен с начала 2021-го составит 12 процентов.
Это третье подорожание топлива в июле, и двадцать второе с начала года.
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Это третье подорожание с начала месяца.
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