И снова на одну копейку. 20 июля дорожает топливо

Источник материала: Салiдарнасць

Это третье подорожание с начала месяца.

С 20 июля в Беларуси подорожает топливо, сообщает пресс-служба «Белнефтехима».

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 92 копейки, АИ-95-К5-Евро – 2 рубля 2 копейки, АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 24 копейки, ДТ – 2 рубля 2 копейки.

В концерне сообщают, что с учетом произведенной корректировки рост цен с начала 2021-го составит 12 процентов.

Это третье подорожание топлива в июле, и двадцать второе с начала года.