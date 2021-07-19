Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia рассказал об отношениях с Западом и нелегальной миграции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Санкции, отношения с Западом и ситуация с нелегальными мигрантами. Александр Лукашенко дал интервью телеканалу Sky News Arabia, передает «МИР 24».

Президент заявил: санкции не нанесли вреда экономике страны. Подобные ограничения неприятны, но Беларусь была к ним готова. Как результат рост ВВП за первое полугодие составил 3,5%. И это даже больше, чем планировали.

«Они ввели санкции против наших предприятий. Но продукцию этих предприятий они давно на свой рынок не пускают. Вот и вся демократия, и международная торговля. Поэтому мы сотрудничали и с вашим регионом, с центральной Азией. Но главный наш партнер – это Россия», – заявил президент Республики Беларусь.

Президент ответил и на упреки Литвы по поводу нелегальной миграции. Сейчас число беженцев в стране приближается к двум тысячам. Вильнюс обвиняет Минск, что он якобы содействует этому потоку. Александр Лукашенко заявил, что литовским властям нужно искать проблемы внутри своей страны.

«Мы группировки людей преступного характера в Литве видим. Мы видим. А почему они этого не видят? Пусть начинают работать. Если им нужна будет помощь, мы эту помощь им окажем. Но не безвозмездно уже. Предпринимая против белорусского народа подобные деяния, они хотят, чтобы мы их защищали в этой ситуации. Слушайте, по меньшей мере, это странно. Это стоит огромных денег», – отметил Лукашенко.

Беседа с Александром Лукашенко длилась более часа. Говорили о ситуации с экстренной посадкой самолета RyanAir в Беларуси, об участии лидера страны в очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН.