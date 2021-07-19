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Группа «Корни»: каждый человек, который выходит на сцену «Славянского базара», ощущает какой-то трепет внутри

19.07.2021 20:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На грандиозном шоу церемонии закрытия 30-го «Славянского базара» главная сцена культурной столицы Беларуси символизировала нашу планету, населенную людьми с разными языками и традициями, но объединенными одной целью – сделать этот мир лучше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Группа «Корни»: каждый человек, который выходит на сцену «Славянского базара», ощущает какой-то трепет внутри

Группа «Корни»:
Я думаю, что таких прекрасных конкурсов должно быть побольше, поскольку каждый молодой человек стремится к своей мечте. Эта мечта должна осуществляться, тем более такая есть прекрасная возможность выступить. Просто потрясающе. Народу очень много, прекрасная, красивая сцена, хороший звук. Поэтому каждый человек, который выходит на эту сцену, даже уже профессиональный, все равно ощущает какой-то трепет внутри.

Группа «Корни»: каждый человек, который выходит на сцену «Славянского базара», ощущает какой-то трепет внутри

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Новости Беларуси. На грандиозном шоу церемонии закрытия 30-го «Славянского базара» главная сцена культурной столицы Беларуси символизировала нашу планету,...
 
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