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Группа «Корни»: каждый человек, который выходит на сцену «Славянского базара», ощущает какой-то трепет внутри
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На грандиозном шоу церемонии закрытия 30-го «Славянского базара» главная сцена культурной столицы Беларуси символизировала нашу планету, населенную людьми с разными языками и традициями, но объединенными одной целью – сделать этот мир лучше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Группа «Корни»:
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Группа «Корни»: каждый человек, который выходит на сцену «Славянского базара», ощущает какой-то трепет внутри
Новости Беларуси. На грандиозном шоу церемонии закрытия 30-го «Славянского базара» главная сцена культурной столицы Беларуси символизировала нашу планету,...
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