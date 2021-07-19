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Суды признали экстремистскими 10 телеграм-каналов и чатов, а также ютьюб-канал «Реальная Беларусь»

19.07.2021 20:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По представлению Генпрокуратуры суды признали экстремистскими 10 телеграм-каналов и чатов, а также один ютьюб-канал.

Суды признали экстремистскими 10 телеграм-каналов и чатов, а также ютьюб-канал «Реальная Беларусь»

«Органами прокуратуры проанализированы размещенные в чатах и каналах мессенджера Telegram "97% Серебрянка", "Серебрянка Партизанская", "Московский 97%", "Реальная Беларусь", "Мосты для жизни чат", "Щучинские новости", "Солидарность Ивацевичи", "Обсуждаем Опасный Брест", "ЛЕПЕЛЬ-Телеграмм", "Чечерск для жизни", а также YouTube-канале "Реальная Беларусь" информационные сообщения. Установлено, что в них содержались призывы к массовым беспорядкам и хулиганским действиям, применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, повреждению и уничтожению их имущества, а также размещалась информация (комментарии, сообщения) оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь», — говорится в сообщении ведомства.

На основании закона «О противодействии экстремизму» направлены в суды заявления о признании информационной продукции этих ресурсов экстремистскими материалами. Суды запросы удовлетворили «в полном объеме».

 
Теги: Брест
 
 
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По представлению Генпрокуратуры суды признали экстремистскими 10 телеграм-каналов и чатов, а также один ютьюб-канал.
 
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