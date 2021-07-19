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Жительница Ирака во время задержания на границе: «Они сказали: «Иди в Россию или в Беларусь»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О ситуации с нелегальными мигрантами рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Причины нарушения государственного рубежа удивили даже пограничников: есть все основания полагать, что таким оригинальным способом Литва решает проблему с беженцами. По рассказам задержанных, они были в лагере для незаконных мигрантов, а перейти границу с Беларусью их буквально заставили.
Вадим Смоляк, корреспондент:
Почему они оказались на территории Беларуси, мы узнали у них самих. Они довольно плохо говорят по-английски, но мы выяснили самые основные подробности.
Я пошла в полицию. Полиция спросила: «Почему ты здесь?» Я ответила, что стою здесь, потому что в Ираке я несчастна. Они сказали: «Иди в Россию или в Беларусь».
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Новости Беларуси. О ситуации с нелегальными мигрантами рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Алексеюк, СТВ: Пока Вильнюс бросает упреки в адрес...
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