ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Девушка в Беларуси погибла от удара молнии, еще четверо пострадали

19.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Девушка погибла в Беларуси от удара молнии. Еще четверо человек получили травмы. Все они накануне спрятались от грозы под деревом. Как сейчас себя чувствуют пострадавшие, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Пострадавших от удара молнии готовят к операции. Состояние двоих из них врачи оценивают как средней тяжести. Двое – в реанимации. У всех ожоги.

«Все четверо пострадавших находятся в сознании. Мы планируем наблюдение в течение недели пациентов, у которых средняя степень тяжести. Если не понадобится оперативное лечение – перевод на амбулаторное лечение. Тех, кто находится в тяжелом состоянии, будут оставлять для оперативного лечения в нашей больнице», – сообщил заведующий ожоговым отделением городской клинической больницы скорой медицинской помощи Игорь Шпилевский.

Накануне компания молодых людей спряталась от грозы под дерево. В него же и ударила молния. Спасатели напоминают: прятаться, особенно под высокими соснами, дубами и тополями, запрещено. Также надо уйти от водоема и, если есть возможность, спуститься в низину. Если укрытий нет, сядьте на корточки, обхватив ноги руками.

В Москве из-за непогоды круглосуточно дежурят 1,5 тысячи аварийных бригад. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21.00 в столице ожидаются локальные ливни, местами гроза, при грозе порывы ветра до 17 метров в секунду.



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пострадавших от удара молнии готовят к операции. Состояние двоих из них врачи оценивают как средней тяжести. Двое – в реанимации. У всех ожоги.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дыскусія экспэртаў пра паўафіцыйны праект Канстытуцыі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by