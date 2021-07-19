Девушка в Беларуси погибла от удара молнии, еще четверо пострадали

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Девушка погибла в Беларуси от удара молнии. Еще четверо человек получили травмы. Все они накануне спрятались от грозы под деревом. Как сейчас себя чувствуют пострадавшие, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Пострадавших от удара молнии готовят к операции. Состояние двоих из них врачи оценивают как средней тяжести. Двое – в реанимации. У всех ожоги.

«Все четверо пострадавших находятся в сознании. Мы планируем наблюдение в течение недели пациентов, у которых средняя степень тяжести. Если не понадобится оперативное лечение – перевод на амбулаторное лечение. Тех, кто находится в тяжелом состоянии, будут оставлять для оперативного лечения в нашей больнице», – сообщил заведующий ожоговым отделением городской клинической больницы скорой медицинской помощи Игорь Шпилевский.

Накануне компания молодых людей спряталась от грозы под дерево. В него же и ударила молния. Спасатели напоминают: прятаться, особенно под высокими соснами, дубами и тополями, запрещено. Также надо уйти от водоема и, если есть возможность, спуститься в низину. Если укрытий нет, сядьте на корточки, обхватив ноги руками.

В Москве из-за непогоды круглосуточно дежурят 1,5 тысячи аварийных бригад. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21.00 в столице ожидаются локальные ливни, местами гроза, при грозе порывы ветра до 17 метров в секунду.