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Девушка в Беларуси погибла от удара молнии, еще четверо пострадали
19.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Девушка погибла в Беларуси от удара молнии. Еще четверо человек получили травмы. Все они накануне спрятались от грозы под деревом. Как сейчас себя чувствуют пострадавшие, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Пострадавших от удара молнии готовят к операции. Состояние двоих из них врачи оценивают как средней тяжести. Двое – в реанимации. У всех ожоги.
Накануне компания молодых людей спряталась от грозы под дерево. В него же и ударила молния. Спасатели напоминают: прятаться, особенно под высокими соснами, дубами и тополями, запрещено. Также надо уйти от водоема и, если есть возможность, спуститься в низину. Если укрытий нет, сядьте на корточки, обхватив ноги руками.
В Москве из-за непогоды круглосуточно дежурят 1,5 тысячи аварийных бригад. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21.00 в столице ожидаются локальные ливни, местами гроза, при грозе порывы ветра до 17 метров в секунду.
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Пострадавших от удара молнии готовят к операции. Состояние двоих из них врачи оценивают как средней тяжести. Двое – в реанимации. У всех ожоги.
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