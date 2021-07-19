ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фотофакт: в Польше паводок, затоплены сотни дорог и дома

19.07.2021 20:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сильные ливни на юге страны спровоцировали паводок. При этом ураганный ветер валил деревья и опоры электропередач.


Фото: twitter.com/SOB_pl
На юге Польши паводок затопил сотни дорог и дома

На юге Польши после сильных дождей паводок затопил сотни дорог, домов и хозяйственных построек. Об этом после заседания кризисного штаба заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает TACC в понедельник, 19 июля.

Больше всего пострадали Малопольское и Подкарпатское воеводства. Местные пожарные за сутки выехали по 600 и 270 раз соответственно.

В свою очередь RMF24 пишет, что сильный ливень нанес значительный ущерб общине Косцелиско недалеко от Закопане, где размыло дороги. В Витуве трасса воеводства также затоплена.

Аналогичная ситуация была и в Окке, где выпало более 25 литров дождя на квадратный метр - там начались оползни. Из домов частично эвакуировали людей, о жертвах или пострадавших не сообщается.

 
Напомним, что ранее в индийском Мумбаи число жертв ливней превысило 30 человек. В некоторых районах мегаполиса произошли перебои в подаче электроэнергии на срок до восьми часов.

Также сообщалось, что в Иране сильнейшая засуха за полвека. Воды не хватает в сотне иранских городов, люди вышли на акции протеста - один человек погиб.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сильные ливни на юге страны спровоцировали паводок. При этом ураганный ветер валил деревья и опоры электропередач.
 
Новости дня
Новости разные
 
Олег Гайдукевич: «Терроризм – это один из элементов гибридной войны в отношении нашей страны»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by