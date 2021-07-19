В Бресте заключены под стражу шесть фигурантов третьего уголовного дела о массовых беспорядках в августе прошлого года

Заключены под стражу шесть фигурантов третьего уголовного дела о массовых беспорядках в Бресте в августе прошлого года, сообщает правозащитный телеграм-канал «Весна. Брест».





19 июля в суде Ленинского района, где рассматривается дело, гособвинение заявило ходатайство о заключении под стражу Никиты Гончарова, Вадима Жилинского, Артема Климчука, Дмитрия Князева, Дмитрия Панько и Максима Шатохина. Ранее они находились под подпиской о невыезде. Гособвинение мотивировало это тем, что, по информации ГУБОПиК МВД, эти граждане "вступили в сговор" с целью покинуть территорию Беларуси, передает БелаПАН .

Судья удовлетворил ходатайство, обвиняемые были взяты под стражу в зале суда.

Остальные обвиняемые по этому делу давно находятся в СИЗО.

Третье дело о массовых беспорядках в городе суд Ленинского района начал рассматривать 28 мая. По ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса обвиняют 12 человек: Романа Гвоздёлко, Никиту Гончарова, Вадима Жилинского, Дениса Жука, Артема Климчука, Дмитрия Князева, Юрия Кузьмича, Дмитрия Панько, Антона Сотникова, Александра Телешмана, Дмитрия Тура и Максима Шатохина.

Князев и Климчук полностью признали вину, Гвоздёлко вину не признал, Телешман отказался от дачи показаний, остальные признали вину частично.

19 июля на суде стало известно, что дело Телешмана из-за его болезни выделено в отдельное производство.

Приговор фигурантам первого дела о массовых беспорядках в городе вынес 10 марта суд Московского района Бреста. Брестский областной суд 18 мая не удовлетворил апелляцию, поданную на приговор.

21 мая суд Ленинского района Бреста вынес приговор фигурантам второго дела о массовых беспорядках. Брестский областной суд 6 июля также оставил без изменения решение суда первой инстанции.

12 июля суд Ленинского района Бреста вынес приговор фигурантам четвертого дела о массовых беспорядках.

Всего было осуждено 30 человек. Один — на 5 лет лишения свободы, шесть — на 4,5 года, три — на 3,5 (все — с отбыванием наказания в колонии усиленного режима). 12 человек осуждено к 4 годам колонии (11 — усиленного режима, один — общего), два — к 3 годам колонии общего режима, шесть несовершеннолетних — к 3 годам воспитательной колонии.

Согласно обвинению, фигуранты этих дел 10 августа 2020 года во время массового мероприятия в центре Бреста — на улицах Советской и Нефтяной, бульварах Шевченко и Космонавтов, проспекте Машерова — «грубо нарушили общественный порядок и совершили погромы». Их обвинили в том, что они нанесли сотрудникам милиции удары руками и ногами, различными предметами. Использовались доски, палки, урны для мусора, фрагменты скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылки, камни, металлические болты, емкости с краской, пиротехнические изделия. Затем, по версии следствия, обвиняемые умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежащее органам внутренних дел, физическим и юридическим лицам.

Потерпевшими по делу признаны 29 человек, большинство из них — милиционеры, ущерб оценен в 27 тыс. рублей. Согласно обвинению, одному сотруднику органов внутренних дел причинены телесные повреждения в виде двух ран в области первого пальца правой кисти, которые относятся к категории легких телесных повреждений, и нанесены побои. Еще у одного сотрудника сорвали рацию и оторвали погон, более чем 25 милиционерам нанесены побои.