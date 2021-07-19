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«Оказывается вся необходимая медицинская и правовая помощь». Михаил Кузнецов о ситуации с беженцами на белорусской границе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О ситуации с нелегальными мигрантами рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Причины нарушения государственного рубежа удивили даже пограничников: есть все основания полагать, что таким оригинальным способом Литва решает проблему с беженцами. По рассказам задержанных, они были в лагере для незаконных мигрантов, а перейти границу с Беларусью их буквально заставили.
Вадим Смоляк, корреспондент:
Что ждет дальше этих граждан Ирака и что будет, если такая ситуация будет повторяться, мы узнали у самих пограничников.
Михаил Кузнецов, пресс-секретарь Лидского пограничного отряда:
В целом органы пограничной службы постоянно адаптируются под изменяющиеся условия обстановки. Органы пограничной службы делают все, чтобы защитить свою страну, своих граждан и территориальную целостность и независимость Республики Беларусь.
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«Оказывается вся необходимая медицинская и правовая помощь». Михаил Кузнецов о ситуации с беженцами на белорусской границе
Новости Беларуси. О ситуации с нелегальными мигрантами рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Алексеюк, СТВ: Пока Вильнюс бросает упреки в адрес...
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