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О происшествиях информацию от спасателей собрал Александр Камович

19.07.2021 20:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В Оршанском районе спасатели нашли 3 потерявшихся человек. Накануне в МЧС позвонила женщина и сообщила, что она и ее родители-пенсионеры заблудились в лесу вблизи деревни Юрцево. При этом мужчине требовалась медицинская помощь.

К месту сообщения незамедлительно отправились спасатели. Бойцы МЧС были на связи и во время поисков включали сирену, которая и помогла выйти на потерявшихся. Мужчина лежал на траве, а женщины находились рядом. Людей вывели из леса и передали медикам.

В Минске работники МЧС спасли мужчину из горящей квартиры. Инцидент произошел накануне утром. На номер "112" от соседей поступило сообщение о задымлении на 5 этаже дома по улице Филимонова. Пожарным пришлось вскрывать металлическую дверь квартиры. В коридоре обнаружили мужчину. Вывели его из опасной зоны и передали медикам. После осмотра пострадавший с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализирован. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем.

Еще одного мужчину спасли на пожаре сотрудники МЧС. Рассматриваемая версия – курение в постели. На этот раз горела квартира в Полоцке. В дом огнеборцы проникли через окно. Хозяин лежал на кровати и спал, а под ним тлел матрац. Мужчину разбудили, вывели на лестничную площадку и передали медработникам. Он не пострадал. 

Бойцам МЧС пришлось деблокировать людей и в Осиповичах. После ДТП там оказался зажат водитель. С помощью специнструмента его вызволили из металлического плена. Мужчина госпитализирован. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, один из которых перевернулся на крышу.

Сразу 2 пожара в магазинах Гомельской области на минувших выходных. Так, в субботу утром поступило сообщение о ЧП  в торговом павильоне в Петрикове. После приезда к месту вызова в магазине наблюдалось задымление. Пожар ликвидирован спасателями. В результате  поврежден холодильник, кассовый аппарат, закопчены стены и имущество. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

В тот же день и в то же время в Гомеле  горел магазин. 

Спасатели оперативно локализовали ЧП. Повреждены два холодильника, продукты, закопчены стены и имущество в торговом зале. Одна из версий возгорания - конструктивный недостаток устройства. 


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Теги: Гомель, Минск
 
 
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В Оршанском районе спасатели нашли 3 потерявшихся человек. Накануне в МЧС позвонила женщина и сообщила, что она и ее родители-пенсионеры заблудились в лесу вблизи...
 
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