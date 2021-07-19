Источник материала: БT

Почти 60 тысяч в долг - и все на себя любимого. В Могилеве расследуется уголовное дело о крупном мошенничестве. В милицию написали заявление семеро пострадавших. История у всех одинаковая: один и тот же человек на протяжении нескольких лет одалживал у них деньги, которые так и не вернул. Сыщики выяснили, что чужие деньги брал в долг нигде не работающий могилевчанин. Оказалось, что 32-летний мужчина еще три года назад стал у знакомых и приятелей одалживать крупные суммы под предлогом развития собственного бизнеса. Он рассказывал всем легенду о том, что планирует запустить грандиозный проект, который держит в тайне. Люди ему доверяли, но после того как мужчина получал на руки деньги, бесследно исчезал. В итоге мужчина признался, что все это время тратил на себя, развивать бизнес даже не планировал.





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