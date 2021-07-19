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Вывез в лес и выстрелил в голову. СК прокомментировал убийство в Смолевичском районе

19.07.2021 20:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

СК прокомментировал убийство в Смолевичском районе, о котором мы рассказывали в итоговой программе накануне. Напомним, в милицию о пропаже 44-летнего супруга обратилась жительница деревни Волма. Она обнаружила дома беспорядок и повсюду следы крови. Специалисты при помощи передвижной криминалистической лаборатории обнаружили труп с огнестрельным ранением головы в лесу недалеко от населенного пункта. Выяснилось, что преступлению предшествовал конфликт с 40-летним индивидуальным предпринимателем. Погибший написал на него заявление в милицию из-за того, что тот его избил. Бизнесмен, как говорят следователи, был заядлым охотником и понимал, что такой расклад грозил ему изъятием оружия. В итоге дошло даже до угроз - мужчина требовал забрать заявление из правоохранительных органов.

Следователями 40-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье "Убийство, совершенное группой лиц". Он заключен под стражу. Бизнесмен и его знакомые допрошены, с их участием проведены проверки показаний на месте, очные ставки. Назначен ряд экспертных исследований. Окончательная правовая оценка действиям всех фигурантов будет дана по результатам расследования.


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Теги: Гродно
 
 
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СК прокомментировал убийство в Смолевичском районе, о котором мы рассказывали в итоговой программе накануне. Напомним, в милицию о пропаже 44-летнего супруга...
 
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