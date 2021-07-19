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Правозащитники признали еще девять человек политзаключенными. Среди них есть несовершеннолетние

19.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

По состоянию на 19 июля в Беларуси 562 человека признаны политическими заключенными.

Как сообщается в совместном заявлении правозащитных организаций Беларуси,

обвиненные по ч. 1 ст. 342 УК («Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок») Юлия Горячко, Евгений Бабак, Тимур Газизов, а также о осужденные по ч. 2 ст. 293 УК («Массовые беспорядки»), ч.1 ст. 342 УК Александр Юрчик, Иван Патейчук (несовершеннолетний), Максим Имховик (несовершеннолетний), Андрей Тарасовец, Владимир Матюх и Вячеслав Ельницкий признаны политзаключенными.

 
 
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По состоянию на 19 июля в Беларуси 562 человека признаны политическими заключенными.
 
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