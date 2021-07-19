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Правозащитники признали еще девять человек политзаключенными. Среди них есть несовершеннолетние
19.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
По состоянию на 19 июля в Беларуси 562 человека признаны политическими заключенными.
Как сообщается в
обвиненные по ч. 1 ст. 342 УК («Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок») Юлия Горячко, Евгений Бабак, Тимур Газизов, а также о осужденные по ч. 2 ст. 293 УК («Массовые беспорядки»), ч.1 ст. 342 УК Александр Юрчик, Иван Патейчук (несовершеннолетний), Максим Имховик (несовершеннолетний), Андрей Тарасовец, Владимир Матюх и Вячеслав Ельницкий признаны политзаключенными.
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По состоянию на 19 июля в Беларуси 562 человека признаны политическими заключенными.
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