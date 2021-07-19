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Федун назвал среднюю стоимость легионера в российском футболе

19.07.2021 21:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Владелец «Спартака» провел подсчет, в результате которого выяснил, что один легионер в российском футболе в среднем обходится команде в 100 тыс руб за минуту игрового времени

Средний бюджет на легионера в российском футболе составляет порядка €11,5 млн. Об этом в совместном интервью РБК и информагентствам заявил владелец «Спартака» Леонид Федун.

В ходе беседы он признался, что провел собственные подсчеты того, во сколько в среднем обходится один легионер в российском футболе. «Один миллиард рублей или порядка €11,5 млн. Из которых €4-4,5 млн — трансфер, €500 тыс. — комиссия, €1,5 млн — зарплата, плюс бонусы и прочее. Да, были футболисты и за два миллиарда рублей, и еще дороже. А теперь давайте посчитаем поминутно на игрока, и цифра окажется около 100 тыс рублей», — сказал Федун.

Ранее РБК опубликовал все варианты изменения чемпионатов России, которые рассматривает футбольное руководство. В рекомендательной части разработчиков реформ компании Hypercube сказано о необходимости убрать лимит на легионеров.

В настоящее время в «Тинькофф» — Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит по схеме «8+17». В заявке каждого клуба на чемпионат могут быть максимум восемь иностранных футболистов, пишет РБК
 
 
 
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Владелец «Спартака» провел подсчет, в результате которого выяснил, что один легионер в российском футболе в среднем обходится команде в 100 тыс руб за минуту...
 
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