Федун назвал среднюю стоимость легионера в российском футболе

Средний бюджет на легионера в российском футболе составляет порядка €11,5 млн. Об этом в совместном интервью РБК и информагентствам заявил владелец «Спартака» Леонид Федун.





В ходе беседы он признался, что провел собственные подсчеты того, во сколько в среднем обходится один легионер в российском футболе. «Один миллиард рублей или порядка €11,5 млн. Из которых €4-4,5 млн — трансфер, €500 тыс. — комиссия, €1,5 млн — зарплата, плюс бонусы и прочее. Да, были футболисты и за два миллиарда рублей, и еще дороже. А теперь давайте посчитаем поминутно на игрока, и цифра окажется около 100 тыс рублей», — сказал Федун.





Ранее РБК опубликовал все варианты изменения чемпионатов России, которые рассматривает футбольное руководство. В рекомендательной части разработчиков реформ компании Hypercube сказано о необходимости убрать лимит на легионеров.





пишет РБК В настоящее время в «Тинькофф» — Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит по схеме «8+17». В заявке каждого клуба на чемпионат могут быть максимум восемь иностранных футболистов,РБК







