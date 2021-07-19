"Мы не хотим возвращаться в прошлое" - Грузия, Молдова и Украина подписали декларацию об объединении усилий на пути в Евросоюз

"У наших стран есть много общего, но главное - мы не хотим возвращаться в прошлое. Мы готовы бороться за наше европейское будущее. Мы взяли обязательство поддерживать друг друга", - заявила Зурабишвили после церемонии подписания.





Она отметила, что Черное море является "символом новых подходов, связей, торговли" и оно открывает путь в ЕС.





Как заявила на совместном брифинге президент Молдовы, в декларации сказано, что три государства обязуются развивать свободную торговлю с Евросоюзом, что открывает им неограниченные возможности.





"У нас есть потенциал усилить Евросоюз", - подчеркнула Санду.





В свою очередь Зеленский заявил, что для Украины, Грузии и Молдовы целью является вступление в Евросоюз.





По его словам, Украина, Грузия и Молдова должны сделать все, чтобы война и линии разграничения исчезли навсегда с территорий этих стран.





"Мы все знаем, что такое война. Мы должны сделать все, чтобы на земле трех наших стран линии разграничения исчезли навсегда", - отметил президент Украины.





Он сообщил, что "начал рабочую поездку в Грузию к линии разграничения с Абхазией".





"Она не только разделяет Грузию и временно оккупированную Абхазию, она отдаляет людей на оккупированной территории от нормального, безопасного и достойного будущего ... Боль, которую мы видим сегодня, является идентичной той, которую я вижу каждый месяц, когда езжу на линию разграничения в нашей независимой Украине", - сказал Зеленский.

Он добавил, что "в Молдове тоже знают, что такое аннексия, оккупация и линия разграничения".





В Батуми в понедельник прошла международная конференция, в которой приняли участие председатель Европейского совета Шарль Мишель и президенты Грузии, Молдовы и Украины.



