ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на 20 июля

19.07.2021 21:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Во вторник, 20 июля, в Беларуси прогнозируются грозы.

20 июля в отдельных районах ожидаются грозы, – предупреждают синоптики Белгидромета. 

Ветер будет северо-западный скоростью 4-9 метров в секунду, при грозах возможно усиление ветра до 14 метров в секунду.

Ночная температура воздуха составит +12-18 градусов, днем средняя температура будет в районе +23-29 градусов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник, 20 июля, в Беларуси прогнозируются грозы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Девушка в Беларуси погибла от удара молнии, еще четверо пострадали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by