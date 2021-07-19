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Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на 20 июля
Источник материала: Партизан
Во вторник, 20 июля, в Беларуси прогнозируются грозы.
20 июля в отдельных районах ожидаются грозы, –
Ветер будет северо-западный скоростью 4-9 метров в секунду, при грозах возможно усиление ветра до 14 метров в секунду.
Ночная температура воздуха составит +12-18 градусов, днем средняя температура будет в районе +23-29 градусов.
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Во вторник, 20 июля, в Беларуси прогнозируются грозы.
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