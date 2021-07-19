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«Думают не о власти, а о деньгах». Гайдукевич разделил протестующих на три категории

19.07.2021 21:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Меня как журналиста немного удивляет ситуация, когда практически уже год прошел с событий августа, и вроде как уже все понятно. Я понимаю, что многие люди не сдают своих позиций, у них есть свое мнение. Очень долгое время мы увещевали большое количество людей, чтобы они как-то поняли, что неправы.

«Думают не о власти, а о деньгах». Гайдукевич разделил протестующих на три категории

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Категорий тех, кто был задействован в этих протестах, три. Первая категория – организаторы. Это те, которые думают не о власти, а о деньгах. Они остались, им надо деньги зарабатывать: Латушко, Тихановская, Карач, десять лет сидящая на гранты и строящая дома в Вильнюсе, и сумасшедшая еще к тому же, террористка, которая смеется с терактов. Она говорит: будут еще теракты. Она смеется с этого.

Вторая категория – люди, имеющие альтернативную точку зрения. За этот год они разочаровались, и эта категория уменьшилась практически до минимума. Это не значит, что у людей всех одинаковое мнение. Они просто поняли, что те, кто их звал на улицы, – это уроды. Они сами поняли.

И осталась третья категория – террористы, экстремисты, люди, которых бесполезно увещевать. Вот что произошло. Остались организаторы и экстремисты, террористы. А люди альтернативных точек зрения работают над Конституцией, готовятся к новым выборам, готовятся эволюционно изменять свою страну. Вот что произошло.

«Думают не о власти, а о деньгах». Гайдукевич разделил протестующих на три категории

Алена Сырова, СТВ:
Президент по этому поводу высказывался 2 июля, хотелось бы его цитату попросить.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если после всего того, что уже было показано и рассказано, люди не поняли, это уже не недопонимание, это уже враги и их цель – разрушение государства.

Алена Сырова:
Сказано это было во Дворце Независимости, как раз завершалась спецоперация на Григория Азаренка.

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Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о...
 
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