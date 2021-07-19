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«Думают не о власти, а о деньгах». Гайдукевич разделил протестующих на три категории
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вторая категория – люди, имеющие альтернативную точку зрения. За этот год они разочаровались, и эта категория уменьшилась практически до минимума. Это не значит, что у людей всех одинаковое мнение. Они просто поняли, что те, кто их звал на улицы, – это уроды. Они сами поняли.
И осталась третья категория – террористы, экстремисты, люди, которых бесполезно увещевать. Вот что произошло. Остались организаторы и экстремисты, террористы. А люди альтернативных точек зрения работают над Конституцией, готовятся к новым выборам, готовятся эволюционно изменять свою страну. Вот что произошло.
Алена Сырова, СТВ:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Алена Сырова:
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Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о...
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