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28 граждан Ирака перешли границу из Литвы. Рассказали, что их заставили идти «под дулом оружия»

19.07.2021 21:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О ситуации с нелегальными мигрантами рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:
Пока Вильнюс бросает упреки в адрес Беларуси, нам становятся известны вопиющие факты о действиях литовских пограничников. 19 июля на границе были задержаны сразу три группы незаконных мигрантов. 28 граждан Ирака перешли границу из Литвы.

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28 граждан Ирака перешли границу из Литвы. Рассказали, что их заставили идти «под дулом оружия»

Причины нарушения государственного рубежа удивили даже пограничников: есть все основания полагать, что таким оригинальным способом Литва решает проблему с беженцами. По рассказам задержанных, они были в лагере для незаконных мигрантов, а перейти границу с Беларусью их буквально заставили.

С подробностями Вадим Смоляк из Лиды.

28 граждан Ирака перешли границу из Литвы. Рассказали, что их заставили идти «под дулом оружия»

Вадим Смоляк, корреспондент:
Известно, что сюда доставили группу граждан из Ирака. Они заявили, что оказались на территории Беларуси с литовской стороны. 19 июля примерно в девять часов утра пограничным нарядом от пограничной заставы «Геранены» была задержана группа неизвестных граждан. Иностранцы заявили, что являются гражданами Ирака.

В ходе опроса группы они заявили, что находились на территории Литовской Республики в лагере для содержания беженцев. Позже они пояснили пограничникам, что их буквально вывезли к границе с нашей страной и «под дулом оружия местные литовские пограничники заставили дойти до границы, пересечь ее и уже оказаться на территории Беларуси».

28 граждан Ирака перешли границу из Литвы. Рассказали, что их заставили идти «под дулом оружия»

Граждане Ирака находятся в состоянии сильной усталости и не могут нормально разговаривать. Их отправили в столовую, чтобы они могли подкрепиться, после чего они переедут в местный отель для того, чтобы отдохнуть. Как они сами пояснили, они не спали более двух суток. Затем они будут давать показания.

28 граждан Ирака перешли границу из Литвы. Рассказали, что их заставили идти «под дулом оружия»

Жительница Ирака во время задержания на границе: «Они сказали: «Иди в Россию или в Беларусь». Подробнее здесь.

 
 
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Новости Беларуси. О ситуации с нелегальными мигрантами рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Алексеюк, СТВ: Пока Вильнюс бросает упреки в адрес...
 
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