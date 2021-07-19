|
28 граждан Ирака перешли границу из Литвы. Рассказали, что их заставили идти «под дулом оружия»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О ситуации с нелегальными мигрантами рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Причины нарушения государственного рубежа удивили даже пограничников: есть все основания полагать, что таким оригинальным способом Литва решает проблему с беженцами. По рассказам задержанных, они были в лагере для незаконных мигрантов, а перейти границу с Беларусью их буквально заставили.
Вадим Смоляк, корреспондент:
В ходе опроса группы они заявили, что находились на территории Литовской Республики в лагере для содержания беженцев. Позже они пояснили пограничникам, что их буквально вывезли к границе с нашей страной и «под дулом оружия местные литовские пограничники заставили дойти до границы, пересечь ее и уже оказаться на территории Беларуси».
Граждане Ирака находятся в состоянии сильной усталости и не могут нормально разговаривать. Их отправили в столовую, чтобы они могли подкрепиться, после чего они переедут в местный отель для того, чтобы отдохнуть. Как они сами пояснили, они не спали более двух суток. Затем они будут давать показания.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. О ситуации с нелегальными мигрантами рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Алексеюк, СТВ: Пока Вильнюс бросает упреки в адрес...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)