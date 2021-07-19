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Не Ryanair, конечно. Однако осенью белорусы смогут улететь на отдых в еще один арабский эмират
Источник материала: Партизан
Авиакомпания "Белавиа" осенью может начать полетную программу из Минска в Рас-эль-Хайму, сообщает Республиканский союз туристических организаций (РСТО).
Готовность наладить авиасообщение с еще одним эмиратом ОАЭ подтвердили находившиеся с визитом в Беларуси исполнительный директор департамента туризма и MICE правительства эмирата Рас-эль-Хайма Иад Расбей и генеральный директор компании "Аль Халидия Туризм" Сирак Мурадян.
"По планам, рейс появится в расписании "Белавиа" в конце сентября или начале октября. Первоначально планируется летать в Рас-эль-Хайму один или два раза в неделю", - информирует РСТО.
Рас-эль-Хайма является самым северным эмиратом ОАЭ. Туристов сюда привлекают живописные пейзажи – пальмовые рощи, Хаджарские горы и чистейшее море с пологими бело-песчаными пляжами, а также достаточно умеренные цены в отелях. Эмират находится в часе езды от Дубая.
Напомним, что в настоящее время Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты уже связывают регулярные рейсы в Дубай. На дубайское направление летает "Белавиа" и "Флай Дубай".
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Авиакомпания "Белавиа" осенью может начать полетную программу из Минска в Рас-эль-Хайму, сообщает Республиканский союз туристических организаций (РСТО).
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