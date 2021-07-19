ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Не Ryanair, конечно. Однако осенью белорусы смогут улететь на отдых в еще один арабский эмират

19.07.2021 21:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Авиакомпания "Белавиа" осенью может начать полетную программу из Минска в Рас-эль-Хайму, сообщает Республиканский союз туристических организаций (РСТО).

Готовность наладить авиасообщение с еще одним эмиратом ОАЭ подтвердили находившиеся с визитом в Беларуси исполнительный директор департамента туризма и MICE правительства эмирата Рас-эль-Хайма Иад Расбей и генеральный директор компании "Аль Халидия Туризм" Сирак Мурадян. 

"По планам, рейс появится в расписании "Белавиа" в конце сентября или начале октября. Первоначально планируется летать в Рас-эль-Хайму один или два раза в неделю", - информирует РСТО.



Рас-эль-Хайма является самым северным эмиратом ОАЭ. Туристов сюда привлекают живописные пейзажи – пальмовые рощи, Хаджарские горы и чистейшее море с пологими бело-песчаными пляжами, а также достаточно умеренные цены в отелях. Эмират находится в часе езды от Дубая. 

Напомним, что в настоящее время Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты уже связывают регулярные рейсы в Дубай. На дубайское направление летает "Белавиа" и "Флай Дубай".
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авиакомпания "Белавиа" осенью может начать полетную программу из Минска в Рас-эль-Хайму, сообщает Республиканский союз туристических организаций (РСТО).
 
Новости дня
Новости разные
 
Минюст отказался отозвать иск к движению «За Свободу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by