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Все сотрудники "Региональной газеты" находятся на свободе

19.07.2021 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Все сотрудники молодечненской "Региональной газеты" находятся на свободе, в том числе и главный редактор Александр Манцевич, сообщает пресс-служба БАЖ.

 В понедельник в редакцию негосударственного издания пришли силовики, состоялся "осмотр помещения". Что было забрано, пока неизвестно — журналисты находятся под подпиской о неразглашении. Есть информация, что забрали всю технику.

"Региональная газета" стала очередным негосударственным изданием, куда в июле 2021-го пришли силовики, пишет Еврорадио.
 
 
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Все сотрудники молодечненской "Региональной газеты" находятся на свободе, в том числе и главный редактор Александр Манцевич, сообщает пресс-служба БАЖ.
 
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