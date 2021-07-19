ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Остались под арестом. Журналисты «Белсата» и радио «Свабода» не вышли из изолятора

19.07.2021 21:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пять журналистов телеканала «Белсат» и сайта радио «Свабода» остаются в заключении спустя 72 часа после задержания.

Остались под арестом. Журналисты «Белсата» и радио «Свабода» не вышли из изолятора
фото носит иллюстративный характер
Не вышли на свободу журналисты «Белсата» Анна Голёта и Игорь Ильяш, сообщает телеканал.

По данным правозащитников, остаются за решеткой задержанные 16 июля журналисты радио «Свабода» Олег Груздилович, Алесь Дащинский и Инесса Студинская.

В чем обвиняют журналистов, неизвестно.


16 июля в Минске и других городах силовики провели обыски более чем у 20 представителей независимых СМИ и фрилансеров, а также в офисе «Свабоды».

В этот же день начальник главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета Владимир Шишко, комментируя обыски и задержания, заявил о получении «достоверной информации о причастности руководителей и работников ряда негосударственных организаций и объединений, а также представителей средств массовой информации к теневому движению значительных финансовых средств, в первую очередь поступающих из-за границы, неуплате налогов и финансированию различного рода протестной активности населения Беларуси».

За последние 10 дней в редакциях и квартирах представителей СМИ проведено 63 обыска, с начала года — 107. Под стражей находятся 33 сотрудника независимых медиа (за вычетом административных работников — 22).

 

 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пять журналистов телеканала «Белсат» и сайта радио «Свабода» остаются в заключении спустя 72 часа после задержания.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Беларусі ў аўторак чакаецца да +29 градусаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by