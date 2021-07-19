Остались под арестом. Журналисты «Белсата» и радио «Свабода» не вышли из изолятора

Не вышли на свободу журналисты «Белсата» Анна Голёта и Игорь Ильяш, сообщает телеканал.





По данным правозащитников, остаются за решеткой задержанные 16 июля журналисты радио «Свабода» Олег Груздилович, Алесь Дащинский и Инесса Студинская.





В чем обвиняют журналистов, неизвестно.





16 июля в Минске и других городах силовики провели обыски более чем у 20 представителей независимых СМИ и фрилансеров, а также в офисе «Свабоды».





В этот же день начальник главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета Владимир Шишко, комментируя обыски и задержания, заявил о получении «достоверной информации о причастности руководителей и работников ряда негосударственных организаций и объединений, а также представителей средств массовой информации к теневому движению значительных финансовых средств, в первую очередь поступающих из-за границы, неуплате налогов и финансированию различного рода протестной активности населения Беларуси».





За последние 10 дней в редакциях и квартирах представителей СМИ проведено 63 обыска, с начала года — 107. Под стражей находятся 33 сотрудника независимых медиа (за вычетом административных работников — 22).











