Мнение: Что бывает, когда власть пытается сконструировать что-то сложнее дубинки

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Письма к дочери – о том, как власти сыграли в пользу Светланы Тихановской.





Взломанные двери офиса Радио Свобода в Минске

– Похоже, власти устроили весь этот погром все-таки из-за стеснительности. Потому что неловко заниматься такими вещами как конституционная реформа на глаза у неравнодушных свидетелей. Они же будут смотреть и пальцем показывать. Ну а как ты сделаешь реформу, когда все смотрят?

Вот уже и проект конституции досрочно появился. И многие люди успели его проанализировать. Я тоже сначала хотел, как все. Проанализировать, типа умный. А потом подумал: да ну его. Лучше я расскажу тебе анекдот. (Осторожно, там есть одно плохое слово).

«Группу преподавателей института авиастроения пригласили совершить первый полет на самолете новой конструкции. После того как все расселись, объявили, что самолет построен по чертежам их студентов.

И, конечно все расталкивая друг друга кинулись к выходу. Только старый профессор остался спокойно сидеть на месте.

Его спросили:

– Док, вы так верите в своих студентов, что вообще не боитесь?

– Молодой человек, – ответил профессор, – я знаю своих студентов. Этот кусок дер*ма не сможет оторваться от земли».

Согласись, этот анекдот подходит не только для того, чтобы анализировать перспективы конституционной реформы. Мне вот, например, сразу вспомнилась атомная станция, про которую я уже устал даже шутить.

Или мост, который из-за дождя временно утратил свое функциональное значение как раз в день торжественного открытия. Теперь надо буквально каких-то еще две недели, чтобы он снова заработал. И смог выдержать дождь. И даже ливень. По крайней мере обещают, что сможет. Один ливень, я думаю, точно выдержит.

А я даже не вспоминал еще про 120 джипов с пулеметами и покушение на золотой язык страны. Не говорил про монетарную политику и попытки изгнания демона инфляции заклинаниями справедливых цен. Или альтернативную многовекторность международных отношений.

Вот власти придумали хитроумную геополитическую конструкцию ассиметричного ответа на происки враждебных внешних сил, включающую в себя бескорыстную помощь добровольно перемещаемым лицам и бомбежки Воронежа. Предполагалось, что враждебные внешние силы, впечатлившись, немедленно затеют с белорусским министерством кажется иностранных дел конструктивный диалог. Раньше всегда затевали. Казалось бы, что могло пойти не так? Но почему-то в этот раз власти помогли с организацией конструктивного диалога не себе, а совсем наоборот.

Так что теперь Светлане Тихановской на встречах с влиятельными людьми в Вашингтоне будет гораздо проще объяснить, почему организм белорусских властей остро нуждается в новой порции санкций.

После взломанной двери в офисе Радио Свобода она сможет проиллюстрировать свой тезис свежими и актуальными примерами. При том, что сам тезис уже и так давно не нуждается в дополнительных доказательствах.

И каждый раз, когда текущая власть пытается сконструировать что-то сложнее дубинки, у нее получается самолет, который не может оторваться от земли. Черт его знает, почему оно так происходит. Может внешняя среда стала неблагоприятной. Или окружающий мир слишком сложным для его понимания белорусскими властями. Или, например, власти все не могут оправиться от стресса, вызванного демонстрацией всенародной любви и ощущением, что градус этой любви ничуть не снизился.