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«Сбой навигации практически невозможен». Как строят минское метро и что его объединяет с космосом?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Третья ветка минской подземки по-прежнему активно строится, сообщили в программе «Столичные подробности на СТВ». Возведение трех новых станций Зеленолужской ветки завершат в 2023 году. Вторая очередь строительства – станции «Аэродромная», «Неморшанский Сад» и «Слуцкий Гостинец». Вовсю задействован и тоннелепроходческий комплекс «Алеся».
Левый тоннель от станции «Аэродромной» до «Неморшанского Сада» уже проложен под землей. Таким же методом сейчас возводят и параллельный правый. А вот следующий участок до станции «Слуцкий гостинец» будет строиться открытым способом.
Ольга Власовец, корреспондент:
Антон Герасимович за штурвалом «Алеси» уже около пяти лет. Тоннели третьей ветки – его работа. Говорит, управление щитом, как полет в космос – так же приходится двигаться в кромешной темноте, практически на ощупь, по приборам, пробираясь сквозь глину, камни и щебень.
Антон Герасимович, проходчик тоннельного отряда участка № 6 «Минскметростроя»:
Ручным методом, копая тоннель по старинке, проходчики могут продвинуться лишь на 3 метра за сутки. «Алеся» за такой же срок преодолевает почти 12. Были на пути и сложные участки – на перегоне в районе ручья Лошица машина двигалась практически в воде, но она с испытаниями справилась.
Андрей Щечко, заместитель начальника участка тоннельного отряда № 1 «Минскметростроя»:
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Новости Беларуси. Третья ветка минской подземки по-прежнему активно строится, сообщили в программе «Столичные подробности на СТВ». Возведение трех новых станций...
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