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«Сбой навигации практически невозможен». Как строят минское метро и что его объединяет с космосом?

19.07.2021 21:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Третья ветка минской подземки по-прежнему активно строится, сообщили в программе «Столичные подробности на СТВ». Возведение трех новых станций Зеленолужской ветки завершат в 2023 году. Вторая очередь строительства – станции «Аэродромная», «Неморшанский Сад» и «Слуцкий Гостинец». Вовсю задействован и тоннелепроходческий комплекс «Алеся».

Оценила темпы подземного строительства Ольга Власовец.

«Сбой навигации практически невозможен». Как строят минское метро и что его объединяет с космосом?

Левый тоннель от станции «Аэродромной» до «Неморшанского Сада» уже проложен под землей. Таким же методом сейчас возводят и параллельный правый. А вот следующий участок до станции «Слуцкий гостинец» будет строиться открытым способом.

«Сбой навигации практически невозможен». Как строят минское метро и что его объединяет с космосом?

Ольга Власовец, корреспондент:
Это ударница «Алеся» – механизированный тоннелепроходческий комплекс. Сейчас она прокладывает второй тоннель – между станциями «Аэродромная» и «Неморшанский Сад». Уже смонтировано более 200 колец из 1 300. Планируется, что свой маршрут она завершит в начале 2022 года.

Антон Герасимович за штурвалом «Алеси» уже около пяти лет. Тоннели третьей ветки – его работа. Говорит, управление щитом, как полет в космос – так же приходится двигаться в кромешной темноте, практически на ощупь, по приборам, пробираясь сквозь глину, камни и щебень.

«Сбой навигации практически невозможен». Как строят минское метро и что его объединяет с космосом?

Антон Герасимович, проходчик тоннельного отряда участка № 6 «Минскметростроя»:
Видимости здесь нет, поэтому идем по приборам. Вот мониторы, есть мониторы, где задано направление, по которому будет проходить тоннель. Моя задача заключается в том, чтобы следить за параметрами машины, чтобы она не просаживалась и работала в допустимых значениях.

«Сбой навигации практически невозможен». Как строят минское метро и что его объединяет с космосом?

Ручным методом, копая тоннель по старинке, проходчики могут продвинуться лишь на 3 метра за сутки. «Алеся» за такой же срок преодолевает почти 12. Были на пути и сложные участки – на перегоне в районе ручья Лошица машина двигалась практически в воде, но она с испытаниями справилась.

«Сбой навигации практически невозможен». Как строят минское метро и что его объединяет с космосом?

Андрей Щечко, заместитель начальника участка тоннельного отряда № 1 «Минскметростроя»:
Практически никаких сложностей вода для нее не представляет. Она способна на многое: и скалу пройти, и песок, и глину – абсолютно любую породу. Для этого существует система навигации, которая ведет комплекс под землей. Сбой навигации практически невозможен. У нас все контролируется компьютерами, своя служба имеется.

Подробности в видеоматериале.

 
 
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Новости Беларуси. Третья ветка минской подземки по-прежнему активно строится, сообщили в программе «Столичные подробности на СТВ». Возведение трех новых станций...
 
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