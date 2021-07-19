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Все сотрудники «Рэгіянальнай газеты» на свободе
Источник материала: Навiны
Все журналисты «Рэгіянальнай газеты» (Молодечно), куда сегодня пришли представители силовых структур, на свободе, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
Проведен осмотр помещения редакции. Что конкретно изъято, неизвестно, так как сотрудники газеты дали подписку о неразглашении. По неофициальной информации, изъята вся техника.
Ранее
«Также утром силовики приходили к главному редактору Александру Манцевичу домой. Его вместе с женой увезли на допрос», — отмечала БАЖ.
«Рэгіянальная газета» более 25 лет пишет о событиях в семи соседствующих районах Минской и Гродненской областей (Молодечненском, Вилейском, Мядельском, Воложинском, Сморгонском, Островецком, Ошмянском).
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Все журналисты «Рэгіянальнай газеты» (Молодечно), куда сегодня пришли представители силовых структур, на свободе, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
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