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Все сотрудники «Рэгіянальнай газеты» на свободе

19.07.2021 22:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Все журналисты «Рэгіянальнай газеты» (Молодечно), куда сегодня пришли представители силовых структур, на свободе, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Все сотрудники «Рэгіянальнай газеты» на свободе
Региональная газета / Facebook.com​

Проведен осмотр помещения редакции. Что конкретно изъято, неизвестно, так как сотрудники газеты дали подписку о неразглашении. По неофициальной информации, изъята вся техника.

Ранее сообщалось, что журналистки издания Зоя Хруцкая и Анастасия Уткина не выходят на связь, а в редакции находятся люди в штатском.

«Также утром силовики приходили к главному редактору Александру Манцевичу домой. Его вместе с женой увезли на допрос», — отмечала БАЖ.

«Рэгіянальная газета» более 25 лет пишет о событиях в семи соседствующих районах Минской и Гродненской областей (Молодечненском, Вилейском, Мядельском, Воложинском, Сморгонском, Островецком, Ошмянском).

 
 
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Все журналисты «Рэгіянальнай газеты» (Молодечно), куда сегодня пришли представители силовых структур, на свободе, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
 
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