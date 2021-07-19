Госсекретарь США Блинкен провел переговоры с Тихановской

Захват самолета Ryanair, нападения на гражданское общество и СМИ, нелегальная миграция в Литву как попытка белорусского режима мстить ЕС стали темами переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена, его заместителя Виктории Нуланд и советника Госдепартамента США Дерека Шолле с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской.



Фото: t.me/tsikhanouskaya

По сообщению ее пресс-службы, Тихановская призвала США принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ, ютьб-проектов, телеграм-каналов, журналистских расследований; расширить помощь гражданскому обществу, репрессированным и частному бизнесу, политзаключенным и их семьям; увеличить количество стипендиальных программ для поддержки студентов и исследователей.

Кроме того, Тихановская призвала дать сигнал России, что подписанные контракты и соглашения с режимом не будут признаны юридически и аннулируются. «Россия может играть конструктивную роль в разрешении кризиса в Беларуси, тогда Лукашенко не будет ставить под вопрос суверенитет Беларуси и безопасность целого региона», — сказала демлидер.

Тихановская выступила за усиление политического и экономического давления на режим. По ее словам, остановка контрактов и санкции — эффективный инструмент, но важно закрывать лазейки для их обхода и синхронизировать действия с ЕС, Великобританией и Канадой.

«Госсекретарь принял Тихановскую в приемном зале Госдепартамента, встреча длилась час. Блинкен сказал, что он в постоянном контакте с Белым домом и президентом Байденом — и они обсуждают белорусский вопрос», — говорится в сообщении пресс-службы Тихановской.

С американской стороны о встрече рассказал пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс на пресс-конференции, которая проходит в эти минуты.