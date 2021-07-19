ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Госсекретарь США Блинкен провел переговоры с Тихановской

19.07.2021 22:09 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Захват самолета Ryanair, нападения на гражданское общество и СМИ, нелегальная миграция в Литву как попытка белорусского режима мстить ЕС стали темами переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена, его заместителя Виктории Нуланд и советника Госдепартамента США Дерека Шолле с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской.

Госсекретарь США Блинкен провел переговоры с Тихановской
Фото: t.me/tsikhanouskaya

По сообщению ее пресс-службы, Тихановская призвала США принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ, ютьб-проектов, телеграм-каналов, журналистских расследований; расширить помощь гражданскому обществу, репрессированным и частному бизнесу, политзаключенным и их семьям; увеличить количество стипендиальных программ для поддержки студентов и исследователей.

Кроме того, Тихановская призвала дать сигнал России, что подписанные контракты и соглашения с режимом не будут признаны юридически и аннулируются. «Россия может играть конструктивную роль в разрешении кризиса в Беларуси, тогда Лукашенко не будет ставить под вопрос суверенитет Беларуси и безопасность целого региона», — сказала демлидер.

Тихановская выступила за усиление политического и экономического давления на режим. По ее словам, остановка контрактов и санкции — эффективный инструмент, но важно закрывать лазейки для их обхода и синхронизировать действия с ЕС, Великобританией и Канадой.

«Госсекретарь принял Тихановскую в приемном зале Госдепартамента, встреча длилась час. Блинкен сказал, что он в постоянном контакте с Белым домом и президентом Байденом — и они обсуждают белорусский вопрос», — говорится в сообщении пресс-службы Тихановской.

С американской стороны о встрече рассказал пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс на пресс-конференции, которая проходит в эти минуты.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Захват самолета Ryanair, нападения на гражданское общество и СМИ, нелегальная миграция в Литву как попытка белорусского режима мстить ЕС стали темами переговоров...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЗША афіцыйна абвінавацілі Кітай ва ўзломе паштовай сыстэмы Microsoft
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by