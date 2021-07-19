О чем Тихановская говорила с госсекретарем США

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19 июля Вашингтоне Светлана Тихановская провела переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником Госдепартамента Дереком Шолле.





Фото пресс-службы Светланы Тихановской

Госсекретарь Энтони Блинкен принял Светлану Тихановскую в приемном зале Госдепартамента, встреча длилась час. Блинкен сказал, что он в постоянном контакте с Белым домом и президентом Байденом – и они обсуждают белорусский вопрос, сообщает пресс-служба Тихановской.

На встрече обсуждали захват самолета Ryanair, нападения на гражданское общество и медиа, организованную режимом нелегальную миграцию в Литву как попытку мстить ЕС.

Как сообщает пресс-служба Тихановской, во время переговоров она призвала США:

– принять пакет экстренной помощи для беларусских независимых СМИ, Youtube-проектов, Telegram-каналов, журналистских расследований. Расширить помощь гражданскому обществу, репрессированным и частному бизнесу в Беларуси, политзаключенным и их семьям. Увеличить количество стипендиальных программ для поддержки студентов и исследователей;

– дать сигнал России, что подписанные контракты и соглашения с режимом не будут признаны юридически и аннулируются: «Россия может играть конструктивную роль в разрешении кризиса в Беларуси, тогда Лукашенко не будет ставить под вопрос суверенитет Беларуси и безопасность целого региона».

– усилить вместе с партнерами политическое и экономическое давление на режим. Остановка контрактов с режимом и санкции – эффективный инструмент, но важно закрывать лазейки для их обхода и синхронизировать действия с ЕС, Великобританией и Канадой;

– оказать дипломатическую поддержку белорусским демократическим силам в других странах;

– принять активное участие в организации и проведении конференции высокого уровня по решению кризиса в Беларуси.

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