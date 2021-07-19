ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Чтобы это никогда не повторилось». В Минске почтили память погибших в гетто евреев

19.07.2021 22:17 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Одно из самых чудовищных преступлений XX века. «80 лет Минскому гетто» – своими воспоминаниями 19 июля делились те, кто пережил Холокост, свидетели военных событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за пандемии встреча прошла в онлайн-формате. Гости подключались к беседе, будучи в разных уголках мира. Слова выступающих переводили сразу на три языка.

«Чтобы это никогда не повторилось». В Минске почтили память погибших в гетто евреев

Восемь десятилетий назад полевой комендант Вермахта издал приказ о создании Минского гетто.

«Чтобы это никогда не повторилось». В Минске почтили память погибших в гетто евреев

Оно было одним из крупнейших в Европе и одним из двухсот, созданных на территории Беларуси, просуществовало три года. Согласно указанию, в городе была выделена специальная часть, отгороженная проволокой, куда под угрозой расстрела заставляли переселяться всех местных евреев. Через гетто прошли около 100 тысяч человек. Это был настоящий конвейер смерти. Точное количество погибших не назовет никто. Погибали женщины, дети и старики.

«Чтобы это никогда не повторилось». В Минске почтили память погибших в гетто евреев

Виктор Балакирев, председатель дирекции Минского международного образовательного центра имени Йоханнеса Рау:
Сегодня, 19-го как раз, когда германская администрация издала приказ о создании Минского гетто, мы проводим международное памятное мероприятие с участием белорусов, немцев, французов и так далее. Для того, чтобы напомнить о том, что это было в нашей истории и что мы можем сделать, чтобы сохранить память о жертвах Минского гетто, и чтобы это никогда не повторилось, вместе с нашими партнерами в Беларуси и за рубежом.

«Чтобы это никогда не повторилось». В Минске почтили память погибших в гетто евреев

В международной конференции приняли участие представители международных, еврейских организаций, различных конфессий, молодежь и общественность, а также историки, которые предоставили актуальную информацию из архивов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Одно из самых чудовищных преступлений XX века. «80 лет Минскому гетто» – своими воспоминаниями 19 июля делились те, кто пережил Холокост, свидетели...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Беларусі ў аўторак чакаецца да +29 градусаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by