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«Чтобы это никогда не повторилось». В Минске почтили память погибших в гетто евреев
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Одно из самых чудовищных преступлений XX века. «80 лет Минскому гетто» – своими воспоминаниями 19 июля делились те, кто пережил Холокост, свидетели военных событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за пандемии встреча прошла в онлайн-формате. Гости подключались к беседе, будучи в разных уголках мира. Слова выступающих переводили сразу на три языка.
Восемь десятилетий назад полевой комендант Вермахта издал приказ о создании Минского гетто.
Оно было одним из крупнейших в Европе и одним из двухсот, созданных на территории Беларуси, просуществовало три года. Согласно указанию, в городе была выделена специальная часть, отгороженная проволокой, куда под угрозой расстрела заставляли переселяться всех местных евреев. Через гетто прошли около 100 тысяч человек. Это был настоящий конвейер смерти. Точное количество погибших не назовет никто. Погибали женщины, дети и старики.
Виктор Балакирев, председатель дирекции Минского международного образовательного центра имени Йоханнеса Рау:
В международной конференции приняли участие представители международных, еврейских организаций, различных конфессий, молодежь и общественность, а также историки, которые предоставили актуальную информацию из архивов.
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Новости Беларуси. Одно из самых чудовищных преступлений XX века. «80 лет Минскому гетто» – своими воспоминаниями 19 июля делились те, кто пережил Холокост, свидетели...
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