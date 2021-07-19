Пенсионерка попала под легковушку в Минске

Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионерка попала под автомобиль в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, около 18.40 молодой человек 2002 года рождения на Nissan ехал по улице 50 лет Победы в направлении улицы Рогачевской, вблизи дома №1 сбил 73-летнюю женщину. "Пенсионерка пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. Пострадавшую с травмами доставили в медицинское учреждение", - уточнили в УГАИ.

На месте работает следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома и сотрудники отдела ГАИ Первомайского района Минска.

Госавтоинспекторы напоминают, что пешеход обязан пересекать проезжую часть по подземному, надземному переходам. При их отсутствии следует убедиться в безопасности и идти по наземному пешеходному переходу, если нет и его - по линии тротуаров или обочин. "Автолюбителям необходимо быть готовым к различным ситуациям на дороге. Всегда нужно помнить о потенциально опасных категориях - детях, пожилых людях, нетрезвых пешеходах. Если водитель заметил возле проезжей части кого-либо из них, нужно привлечь внимание такого пешехода, поморгав фарами, посигналив, и до минимума снижать скорость, а может, и прибегнуть к экстренному торможению", - подчеркнули в УГАИ.-0-