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«Закладывается пересадочный узел». Где пройдёт четвёртая линия минского метро?

19.07.2021 22:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Третья ветка минской подземки по-прежнему активно строится, сообщили в программе «Столичные подробности на СТВ». 

«Сбой навигации практически невозможен». Как строят минское метро и что его объединяет с космосом?

«Закладывается пересадочный узел». Где пройдёт четвёртая линия минского метро?

Возведение трех новых станций Зеленолужской ветки завершат в 2023 году. Вторая очередь строительства – станции «Аэродромная», «Неморшанский Сад» и «Слуцкий Гостинец». Вовсю задействован и тоннелепроходческий комплекс «Алеся».

Параллельно возводятся и платформы новых станций. «Аэродромная» разместилась прямо под взлетным полем бывшего аэропорта. Под землей работают метростроители, а на земле возвышаются современные многоэтажки нового микрорайона.

«Закладывается пересадочный узел». Где пройдёт четвёртая линия минского метро?

Ольга Власовец, корреспондент:
Спускаемся на платформу станции «Аэродромной», можно сказать, в числе первых посетителей, не считая рабочих. Ее начали возводить в 2019 году. На данный момент у станции самая высокая степень готовности. Строительно-монтажные работы уже практически завершены. Следующий этап – отделка.

«Закладывается пересадочный узел». Где пройдёт четвёртая линия минского метро?

Перронный зал новой станции сводчатый, а за счет отсутствия колонн будет больше воздуха и пространства. Согласно задумке архитекторов, дизайн «Аэродромной» должен подчеркнуть тему неба и полетов. Будет на платформе и стилизованная взлетная полоса.

«Закладывается пересадочный узел». Где пройдёт четвёртая линия минского метро?

Павел Фатеев, начальник участка тоннельного отряда № 1 «Минскметростроя»:
В ближайшее время ожидаются поставки первого оборудования на станцию. Осталось из монолитных работ только строительство входных групп. Самой большой особенностью этой станции является то, что на этапе строительства закладывается пересадочный узел не четвертую линию Минского метрополитена. Он находится под этой станцией.

«Закладывается пересадочный узел». Где пройдёт четвёртая линия минского метро?

А по центру улицы Кижеватова рядом с Больницей скорой помощи появится станция «Неморшанский Сад». Она будет типовой, но с интересными дизайнерскими решениями. Проектировщики попробуют создать под землей зеленый сад с кронами деревьев. Пока же станция на этапе строительно-монтажных работ.

«Закладывается пересадочный узел». Где пройдёт четвёртая линия минского метро?

Олег Мокич, и.о. начальника участка СМУ № 3 «Минскметростроя»:
На участке у нас 60 человек. В данный момент вестибюль готов. Там уже засыпано у нас, здесь частично еще продолжаться будут работы.

«Закладывается пересадочный узел». Где пройдёт четвёртая линия минского метро?

Еще одна станция третьей ветки – «Слуцкий Гостинец». На ней хотят отразить наследие древнего Слуцка – известные во всем мире пояса.

«Закладывается пересадочный узел». Где пройдёт четвёртая линия минского метро?

Эти три станции Зеленолужской ветки планируют открыть уже через два года. Всего же линия должна будет разрастись до 14 станций, которые свяжут Курасовщину с Зеленым Лугом.

Подробности в видеоматериале.

 
 
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Новости Беларуси. Третья ветка минской подземки по-прежнему активно строится, сообщили в программе «Столичные подробности на СТВ».  «Сбой навигации практически...
 
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