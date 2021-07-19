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«Закладывается пересадочный узел». Где пройдёт четвёртая линия минского метро?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Третья ветка минской подземки по-прежнему активно строится, сообщили в программе «Столичные подробности на СТВ».
Возведение трех новых станций Зеленолужской ветки завершат в 2023 году. Вторая очередь строительства – станции «Аэродромная», «Неморшанский Сад» и «Слуцкий Гостинец». Вовсю задействован и тоннелепроходческий комплекс «Алеся».
Параллельно возводятся и платформы новых станций. «Аэродромная» разместилась прямо под взлетным полем бывшего аэропорта. Под землей работают метростроители, а на земле возвышаются современные многоэтажки нового микрорайона.
Ольга Власовец, корреспондент:
Перронный зал новой станции сводчатый, а за счет отсутствия колонн будет больше воздуха и пространства. Согласно задумке архитекторов, дизайн «Аэродромной» должен подчеркнуть тему неба и полетов. Будет на платформе и стилизованная взлетная полоса.
Павел Фатеев, начальник участка тоннельного отряда № 1 «Минскметростроя»:
А по центру улицы Кижеватова рядом с Больницей скорой помощи появится станция «Неморшанский Сад». Она будет типовой, но с интересными дизайнерскими решениями. Проектировщики попробуют создать под землей зеленый сад с кронами деревьев. Пока же станция на этапе строительно-монтажных работ.
Олег Мокич, и.о. начальника участка СМУ № 3 «Минскметростроя»:
Еще одна станция третьей ветки – «Слуцкий Гостинец». На ней хотят отразить наследие древнего Слуцка – известные во всем мире пояса.
Эти три станции Зеленолужской ветки планируют открыть уже через два года. Всего же линия должна будет разрастись до 14 станций, которые свяжут Курасовщину с Зеленым Лугом.
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Новости Беларуси. Третья ветка минской подземки по-прежнему активно строится, сообщили в программе «Столичные подробности на СТВ». «Сбой навигации практически...
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