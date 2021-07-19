Источник материала: UDF



Фото: пресс-служба Светланы Тихановской

«Мы все еще дорабатываем детали. Она будет встречаться с представителями Белого дома, я бы не сказала, что это будет президент, но она будет встречаться с представителями Белого дома, пока она здесь», — цитирует ТАСС Псаки.

«Мы сможем больше об этом сказать, когда эти детали будут окончательно согласованы», — добавила представитель американского президента.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Светлана Тихановская встретилась с Госсекретарем США Тихановская призвала США усилить политическое и экономическое давление на режим.

Как сообщает пресс-служба Тихановской, на встрече обсудили захват самолета Ryanair, нападения в Беларуси на гражданское общество и медиа, рост числа нелегальных мигрантов на белорусско-литовской границе.На встрече Тихановская призвала США:— принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых медиа, расширить помощь гражданскому обществу, репрессированным и частному бизнесу, увеличить количество стипендиальных программ для поддержки студентов и исследователей;— дать сигнал России, что подписанные контракты и соглашения с официальным Минском не будут признаны юридически и аннулируются: «Россия может играть конструктивную роль в разрешении кризиса в Беларуси — посредничеством в диалоге и участием в конференции по теме Беларуси — тогда Лукашенко не будет ставить под вопрос суверенитет Беларуси и безопасность целого региона»;— усилить вместе с партнерами политическое и экономическое давление на режим, закрыть лазейки для обхода санкций и синхронизировать действия с ЕС, Великобританией и Канадой;— оказать дипломатическую поддержку белорусским демократическим силам в других странах;— принять активное участие в организации и проведении конференции высокого уровня по решению кризиса в Беларуси.Блинкен сказал, что он в постоянном контакте с Белым домом и президентом Байденом — и они обсуждают белорусский вопрос.20 июля у Светланы Тихановской запланирована встреча в Белом доме.Как заявила сегодня на брифинге пресс-секретарь, в Белом доме не уверены в том, что она будет встречаться с президентом США