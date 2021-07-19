Девушка подозревала, что парень ей изменяет. И не зря! Зато теперь она благодарна ему. Почитайте – вдохновляющая история!

Источник материала: ОНТ

Историю о том, как девушки познакомились и сдружились благодаря парню-изменщику, опубликовал ridus.ru .

В декабре прошлого года Морган Табор начала подозревать, что бойфренд ей изменяет. Она заметила, что парень постоянно пишет нескольким девушкам в соцсетях, и решила найти одну из них в Instagram.



Морган Табор. Фото: соцсети

Морган связалась с девушкой своего бойфренда – Бекой Кинг, а потом они нашли еще одну подругу парня-изменщика — Эби Робертс.

Но парень поехал в дом Морган. Там его уже ждал неприятный сюрприз – его обманутые подруги общались по FaceTime.

Парень не извинялся, а попытался убедить девушек в том, что встречаться одновременно с несколькими, нормально. Но девушки не согласились с ним. Они начали активно переписываться после того, как втроем разорвали отношения с изменщиком.



Фото: instagram.com/ the. bam. bus

Как-то подруги вспомнили, что бывший бойфренд рассказывал им, что в доме на колесах мечтает путешествовать по США. Девушки загорелись этой идеей. Они купили старый школьный автобус и за пару месяцев сделали из него дом на колесах.

Через несколько дней после того, как ремонт автобуса был окончен, в середине июня, троица заправила бак и направилась к горам в штате Айдахо. Затем подруги поехали в штат Вайоминг — в национальный парк Гранд-Титон, а сейчас они – в штате Монтана. Девушки очень рады, что встретили друг друга.



Фото: instagram.com/ the. bam. bus





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