В Гродно открылся пункт вакцинации в торговом центре, а в Бресте готовятся принять иностранцев, желающих привиться в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Гродно открылся пункт вакцинации в торговом центре, а в Бресте готовятся принять иностранцев, желающих привиться в Беларуси" class="one-news__figure-img">

Привиться в поликлинике, на работе и даже дома – вакцинация в Беларуси продолжается. Медики готовы создать максимум условий для того, чтобы граждане сделали прививку. Сегодня такую услугу готовы оказать даже иностранцам.

В Гродно развернули медицинский кабинет прямо в торговом центре. Правила те же, что и в обычной поликлинике: сначала осмотр, затем прививка и 30 минут в зоне ожидания. Работает мобильная бригада врачей. Всё быстро и доступно. Попросят паспорт. Сразу выдадут справку о прохождении вакцинации. За вторым компонентом можно прийти сюда же либо обратиться в поликлинику.

Торговый центр один из крупнейших в городе – до 15 тысяч посетителей за день. И если медики уже привыкли работать в полевых условиях – в регионе только мобильных бригад более 300, то горожане еще присматриваются к новинке. Кто-то сразу решается совершить покупки с пользой для здоровья. Многие приходят в пункт вакцинации за экспресс-консультацией – поговорить, задать вопросы доктору, а затем вернуться уже на прививку.

Лариса Кучук, главный врач городской поликлиники №4 г. Гродно: «Молодых интересуют вопросы репродуктивного здоровья. В частности, такие вопросы мы слышали от большого количества мужчин, девушки молодые тоже обращаются по этим вопросам. Людей старшего возраста больше интересуют непосредственно последствия прививки, на каком уровне антител следует делать, стоит ли вообще тестироваться на наличие антител».

На участке второй поликлиники Бреста почти пятая часть пациентов уже привиты. В день на вакцинацию регистрируются больше 100 человек, а с середины июля такая возможность появилась и у иностранцев. Информация с заявками поступает в единую базу. За несколько дней до визита медики уже знают, кто к ним едет и из какой страны.

С каждым днём интерес иностранцев, желающих пройти вакцинацию в Беларуси, всё больше, звонят напрямую в поликлиники, оставляют заявку на специальном портале. Пока одни из самых активных – украинцы.

Ирина Чернякова, главный врач Брестской городской поликлиники №2: «Все обязательно осматриваются врачом, выясняются показания, противопоказания. Если есть противопоказания, неважно наш гражданин или иностранец, вакцинация произведена не будет. И после второй вакцинации получают сертификаты и белорусы, и граждане из зарубежья. Мы очень ответственно к этому относимся, это еще и престиж здравоохранения Беларуси. Я думаю, мы сможем оказать медицинскую услугу абсолютно всем».

Лето и отпускная пора ускорили темпы вакцинации по всей стране. Кто-то решил отправиться на курорт, где нужно подтверждение прививки. Другие же опасаются побочных реакций и предпочитают отлежаться дома. Людей приглашают в поликлиники, мобильные бригады отправляются в организации и на предприятия, а к тем, кто сам в силу здоровья не может прийти в пункт вакцинации, приезжают с уколом на дом. Медики по-прежнему называют прививку одним из основных способов снизить заболеваемость и уменьшить количество тяжёлых случаев.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram