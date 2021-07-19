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В Гродно открылся пункт вакцинации в торговом центре, а в Бресте готовятся принять иностранцев, желающих привиться в Беларуси
Источник материала: ОНТГродно открылся пункт вакцинации в торговом центре, а в Бресте готовятся принять иностранцев, желающих привиться в Беларуси" class="one-news__figure-img">
Привиться в поликлинике, на работе и даже дома – вакцинация в Беларуси продолжается. Медики готовы создать максимум условий для того, чтобы граждане сделали прививку. Сегодня такую услугу готовы оказать даже иностранцам.
В Гродно развернули медицинский кабинет прямо в торговом центре. Правила те же, что и в обычной поликлинике: сначала осмотр, затем прививка и 30 минут в зоне ожидания. Работает мобильная бригада врачей. Всё быстро и доступно. Попросят паспорт. Сразу выдадут справку о прохождении вакцинации. За вторым компонентом можно прийти сюда же либо обратиться в поликлинику.
Торговый центр один из крупнейших в городе – до 15 тысяч посетителей за день. И если медики уже привыкли работать в полевых условиях – в регионе только мобильных бригад более 300, то горожане еще присматриваются к новинке. Кто-то сразу решается совершить покупки с пользой для здоровья. Многие приходят в пункт вакцинации за экспресс-консультацией – поговорить, задать вопросы доктору, а затем вернуться уже на прививку.
На участке второй поликлиники Бреста почти пятая часть пациентов уже привиты. В день на вакцинацию регистрируются больше 100 человек, а с середины июля такая возможность появилась и у иностранцев. Информация с заявками поступает в единую базу. За несколько дней до визита медики уже знают, кто к ним едет и из какой страны.
С каждым днём интерес иностранцев, желающих пройти вакцинацию в Беларуси, всё больше, звонят напрямую в поликлиники, оставляют заявку на специальном портале. Пока одни из самых активных – украинцы.
Лето и отпускная пора ускорили темпы вакцинации по всей стране. Кто-то решил отправиться на курорт, где нужно подтверждение прививки. Другие же опасаются побочных реакций и предпочитают отлежаться дома. Людей приглашают в поликлиники, мобильные бригады отправляются в организации и на предприятия, а к тем, кто сам в силу здоровья не может прийти в пункт вакцинации, приезжают с уколом на дом. Медики по-прежнему называют прививку одним из основных способов снизить заболеваемость и уменьшить количество тяжёлых случаев.
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В Гродно открылся пункт вакцинации в торговом центре, а в Бресте готовятся принять иностранцев, желающих привиться в Беларуси
Привиться в поликлинике, на работе и даже дома – вакцинация в Беларуси продолжается. Медики готовы создать максимум условий для того, чтобы граждане сделали...
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