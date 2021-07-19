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Финальным аккордом «Славянского базара в Витебске» станет гала-концерт для любителей шансона
Источник материала: ОНТ
Одно из самых масштабных культурных событий нашей страны близится к завершению. Несколько дней и ночей в музыкальном ритме, с накалом конкурсных страстей и эмоций – это уже история.
В Витебске выступил Николай Носков. Но фестиваль продолжился не только на сцене. «Город мастеров» – ещё одна традиция форума. Изделия из соломы, дерева, глины, стекла металла, ткачество, куклы – свои работы на уличной площадке выставили почти 300 ремесленников из Беларуси, России и Украины.
Сегодня поздно вечером на главной фестивальной площадке – в Летнем амфитеатре – завершающий гала-концерт для любителей шансона. В программе и популярные артисты эстрады: Сосо Павлиашвили, Виктор Рыбин с Натальей Сенчуковой, Вячеслав Малежик.
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Одно из самых масштабных культурных событий нашей страны близится к завершению. Несколько дней и ночей в музыкальном ритме, с накалом конкурсных страстей и эмоций...
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