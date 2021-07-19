Финальным аккордом «Славянского базара в Витебске» станет гала-концерт для любителей шансона

Источник материала: ОНТ

Одно из самых масштабных культурных событий нашей страны близится к завершению. Несколько дней и ночей в музыкальном ритме, с накалом конкурсных страстей и эмоций – это уже история.

В Витебске выступил Николай Носков. Но фестиваль продолжился не только на сцене. «Город мастеров» – ещё одна традиция форума. Изделия из соломы, дерева, глины, стекла металла, ткачество, куклы – свои работы на уличной площадке выставили почти 300 ремесленников из Беларуси, России и Украины.

Рената Штифель, лауреат II премии Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021» (Украина): «Мне очень понравилась Беларусь гостеприимностью, хорошими людьми, красотой своей и, конечно, этим фестивалем. Спасибо организаторам, членам жюри и зрителям, которые болели».

Филипп Жмахер, заслуженный артист Сербии, обладатель Гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-1995»: «Грандиозный фестиваль славянства. Это то, что нам нужно, и то, что показывает нашу силу. И нашу дружбу. Пусть живёт этот фестиваль ещё тысячу лет».

Сегодня поздно вечером на главной фестивальной площадке – в Летнем амфитеатре – завершающий гала-концерт для любителей шансона. В программе и популярные артисты эстрады: Сосо Павлиашвили, Виктор Рыбин с Натальей Сенчуковой, Вячеслав Малежик.

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